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В Сирии рассказали о дипотношениях с ДНР и ЛНР

Глава МИД Сирии заявил, что дипотношения с ДНР и ЛНР будут установлены в ближайшие недели

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В ближайшие недели Дамаск установит дипотношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

«В следующие дни или недели будет обмен дипломатическими отношениями с Донецкой и Луганской народными республиками», — рассказал министр. Также он выразил поддержку борьбе союзнических войск против украинской армии и пожелал скорейшей победы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди международных наблюдателей на трибунале над украинскими наемниками в Донецкой народной республике будут присутствовать представители Сирийской Арабской Республики.

Сирия решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик 29 июня этого года. 21 февраля указ о признании ДНР и ЛНР подписал президент России Владимир Путин. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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