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Спорт

Российские хоккеисты устроили массовую драку на второй секунде матча

Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку на второй секунде матча

Кадр: Telegram-канал «Хоккей без зрителей»

Хоккеисты омского «Авангарда» и «Сочи» устроили драку 5 на 5 на второй секунде матча на российском турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. Видео опубликовано в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Массовая потасовка началась сразу после стартового вбрасывания. Игроки сбросили перчатки и шлемы и вступили в драку.

4 августа хоккеисты этих же команд подрались в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Конфликт произошел на четвертой секунде встречи. Победу в том матче одержал омский клуб со счетом 6:4.

В минувшем сезоне «Авангард» дошел до полуфинала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, где уступил магнитогорскому «Металлургу». «Сочи» по результатам регулярного чемпионата не прошли в плей-офф.

Андрей Стрельцов
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