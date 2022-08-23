Российские хоккеисты устроили массовую драку на второй секунде матча

Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку на второй секунде матча

Хоккеисты омского «Авангарда» и «Сочи» устроили драку 5 на 5 на второй секунде матча на российском турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. Видео опубликовано в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Массовая потасовка началась сразу после стартового вбрасывания. Игроки сбросили перчатки и шлемы и вступили в драку.

4 августа хоккеисты этих же команд подрались в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Конфликт произошел на четвертой секунде встречи. Победу в том матче одержал омский клуб со счетом 6:4.

В минувшем сезоне «Авангард» дошел до полуфинала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, где уступил магнитогорскому «Металлургу». «Сочи» по результатам регулярного чемпионата не прошли в плей-офф.

