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Президент Польши прибыл в Киев

Президент Польши Дуда прибыл в Киев для обсуждения военной поддержки Украины
СюжетВизы в Европу:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с властями страны поддержку Украины по разным направлениям. Об этом заявил глава канцелярии польского лидера Павел Шрот, его слова передает ТАСС.

Политик рассказал, что глава государства приехал в украинскую столицу по приглашению президента страны Владимира Зеленского. «Программа визита включает встречу с президентом, переговоры о военной поддержке Украины в смысле поставок оборудования, а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле», — добавил он.

Отмечается, что после этого Дуда посетит саммит «Крымской платформы», который пройдет в онлайн формате 23 августа.

Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский потребовал, чтобы все страны Европейского союза (ЕС) прекратили выдавать шенгенские визы гражданам России. Дипломат напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы.

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Виктория Кондратьева
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