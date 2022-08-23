Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с убитой дочерью

Перед смертью Дарья Дугина рассказала отцу, что чувствует себя героем

Незадолго до смерти журналистка Дарья Дугина заявила отцу, что чувствует себя героем. О последнем разговоре с дочерью российский философ и общественный деятель Александр Дугин рассказал на церемонии прощания с ней, сообщает Telegram-канал «360».

По его словам, журналистка сообщила, что не хочет никакой иной судьбы. «Я [Дарья Дугина] хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил свет», — поделился философ словами дочери.

Церемония прощания с убитой журналисткой Дугиной проходит в телецентре «Останкино». Рядом с ее гробом находятся мать Наталия Мелентьева и отец.