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Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с убитой дочерью

Перед смертью Дарья Дугина рассказала отцу, что чувствует себя героем
Александр Дугин

Александр Дугин. Фото: Комсомольская Правда / Russian Look / Globallookpress.com

Незадолго до смерти журналистка Дарья Дугина заявила отцу, что чувствует себя героем. О последнем разговоре с дочерью российский философ и общественный деятель Александр Дугин рассказал на церемонии прощания с ней, сообщает Telegram-канал «360».

По его словам, журналистка сообщила, что не хочет никакой иной судьбы. «Я [Дарья Дугина] хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил свет», — поделился философ словами дочери.

Церемония прощания с убитой журналисткой Дугиной проходит в телецентре «Останкино». Рядом с ее гробом находятся мать Наталия Мелентьева и отец.

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Константин Лысяков
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