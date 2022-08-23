В Москве началась церемония прощания с Дарьей Дугиной

В Москве началось прощание с журналисткой Дугиной, погибшей при подрыве автомобиля

В Москве началась церемония прощания с журналисткой Дарьей Дугиной, которая погибла при подрыве автомобиля в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

Церемония прощания с Дугиной проходит в телецентре «Останкино». У гроба убитой журналистки находятся ее мать Наталия Мелентьева и отец Александр Дугин.

Журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Она была дочерью философа и общественного деятеля Александра Дугина. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на автомобиле, в котором изначально должен был ехать ее отец.

Бомба была заложена под днищем машины — в ФСБ установили, что преступление совершили украинские спецслужбы, его исполнительницей стала гражданка Украины, которая скрылась после преступления в Эстонии.

После смерти журналистки президент Владимир Путин направил семье погибшей соболезнования. Он назвал ее убийство подлым и жестоким, подчеркнув, что Дарья была «человеком с настоящим русским сердцем».

Сам Дугин 22 августа впервые прокомментировал смерть дочери. Философ назвал убийство дочери подлым, заявив, что ее убили исподтишка. По его словам, российский народ не сломить такими «невыносимыми ударами», а Украина не добьется своих целей и не подавит волю народа «кровавым террором».