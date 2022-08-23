Пьяные российские подростки выкрали «Жигули» и устроили гонки с полицией

Под Нижним Новгородом 9 пьяных подростков выкрали «Жигули» и устроили гонки с полицией

Под Нижним Новгородом девять пьяных подростков выкрали «Жигули» и устроили гонки с полицией. Об этом сообщает KP.RU.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили подозрительное авто на российской трассе. Машина «ВАЗ», по их словам, то и дело меняла траекторию. Полицейские сразу же попытались остановить «Жигули», но водитель прибавил газу и пронесся мимо.

Сотрудники ГИБДД обогнали его и попытались преградить дорогу. Однако водитель снова не сдался и протаранил полицейскую машину.

В салоне легковушки находились нетрезвые несовершеннолетние. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал матери одного из подростков.

По факту произошедшего уже составили 18 административных протоколов, в том числе и в отношении владелицы машины. Пятерых подростков поставили на учет за употребление алкоголя. В настоящий момент полицейские выясняют другие обстоятельства инцидента.

Ранее в Туле пьяный 16-летний подросток угнал из автомастерской BMW и устроил GTA-заезд по городу. Сотрудники полиции составили в отношении юноши три административных протокола.