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Армия США получит новый беспилотник

Армия США получит разведывательный беспилотник JUMP 20

Фото: AeroVironment

Армия США выбрала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) JUMP 20 компании AeroVironment в качестве замены дрону RQ-7B Shadow. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на AeroVironment.

Контракт на покупку одного JUMP 20 заключили в рамках программы Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS). Военные будут испытывать аппарат по ускоренному графику.

Беспилотник вертикального взлета и посадки способен взлетать с неподготовленных площадок и находиться в воздухе до 14 часов. Аппарат может нести более 13 килограммов полезной нагрузки.

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Ранее стало известно, что компания «Кронштадт» начала создание многоцелевого скоростного беспилотника «Гром». Госконтракт на разработку эскизного проекта аппарата уже заключен.

В мае издание The Drive сообщило, что беспилотники AeroVironment Switchblade 600 имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Оператор дрона может прервать миссию и вернуть аппарат.

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Даниил Иринин
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