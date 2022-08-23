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В России представили бронированный «Мустанг»

В России представили бронированный грузовик на шасси машины семейства «Мустанг»

Фото: Сергей Куксин / РГ

В России представили грузовой автомобиль с бронированной кабиной К-5350, который построили на шасси серийной машины семейства КамАЗ «Мустанг». Грузовик продемонстрировали на прошедшем форуме «Армия-2022», сообщает «Российская газета».

Отмечается, что специальная военная операция на Украине продемонстрировала важность защиты автомобилей, которые используют для подвоза топлива, боеприпасов и переброски личного состава.

Полноприводный автомобиль получил двигатель мощностью 300 лошадиных сил. Машина массой 11,9 тонны развивает скорость до 95 километров в час по шоссе. Бронированный грузовик может нести вооружение и специальную технику.

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Даниил Иринин
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