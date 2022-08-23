В России представили бронированный «Мустанг»

В России представили бронированный грузовик на шасси машины семейства «Мустанг»

В России представили грузовой автомобиль с бронированной кабиной К-5350, который построили на шасси серийной машины семейства КамАЗ «Мустанг». Грузовик продемонстрировали на прошедшем форуме «Армия-2022», сообщает «Российская газета».

Отмечается, что специальная военная операция на Украине продемонстрировала важность защиты автомобилей, которые используют для подвоза топлива, боеприпасов и переброски личного состава.

Полноприводный автомобиль получил двигатель мощностью 300 лошадиных сил. Машина массой 11,9 тонны развивает скорость до 95 километров в час по шоссе. Бронированный грузовик может нести вооружение и специальную технику.

Ранее стало известно, что на «Армии-2022» представили бронеавтомобиль «Ахмат», который разработали с учетом опыта спецоперации на Украине за 25 дней.

В мае в Минобороны России сообщили, что в 2022 году войска радиационной, химической и биологической защиты получат машины химической разведки РХМ-9 на шасси КамАЗ-63969 «Тайфун-К».