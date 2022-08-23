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Россиянин уронил транслировавшую гимн колонку и стал фигурантом уголовного дела

Житель Подольска уронил транслировавшую гимн РФ колонку и стал фигурантом уголовного дела

Житель подмосковного Подольска во время празднования Дня флага России толкнул и уронил колонку, из которой транслировался гимн страны. Видео инцидента публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина проходит рядом с ведущим праздника во время исполнения гимна, толкает колонку, та падает, и музыка прекращается. Участники торжественного мероприятия продолжают петь гимн, а сотрудники полиции задерживают россиянина.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили РИА Новости о возбуждении против мужчины дела по статье 214 УК («Вандализм»). Ставшего фигурантом уголовного дела россиянина уже задержали.

Ранее сообщалось, что травести-артист Бомба Киберсиси спел гимн России с ЛГБТ-флагом в руках. После того как видео с выступлением было опубликовано в интернете, на клуб и артиста обрушилась критика. Также в отношении артиста составили протокол об административном правонарушении.

Валерий Розенберг
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