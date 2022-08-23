Стране ЕС предрекли энергетический кризис без российского газа

Аналитик Гривач предрек Болгарии энергетический кризис без российского газа

Болгарии грозит серьезный энергетический кризис в случае отсутствия поставок газа из России. Найти альтернативы российскому топливу не удалось и вряд ли удастся. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Болгария будет вынуждена провести переговоры с российским «Газпромом» о возобновлении поставок газа в страну, заявил министр энергетики республики Росен Христов. Чиновник объяснил, что вернуться к обсуждению необходимо, поскольку болгарский бизнес и профсоюзы не справляются с высокими ценами на топливо. Христов отметил, что страна готова договориться о поставках газа в рамках действующего договора, однако это будет нелегко.

«Пока Болгария не передумала возвращаться к российскому газу. Это пробный шаг от технического правительства, прощупать почву, не ударят ли их за это по рукам "старшие", — считает Гривач. — А причина очень простая. В Болгарии будет серьезный энергетический кризис этой зимой без возобновления поставок прямых поставок газа из России. Найти жизнеспособные альтернативы ни ушедшее в отставку правительство, ни новые управленцы не смогли и вероятно не смогут».

Напомним, республика перестала получать российский газ с 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты. В Софии отметили, что просьба Москвы нарушает условия соглашения.