Доля иностранных средств в банках Казахстана выросла вдвое

Frank Media: доля депозитов иностранцев в банках Казахстана с начала 2022-го выросла вдвое

Доля депозитов иностранцев в банках Казахстана выросла вдвое с января по июнь 2022 года — с 24,5 до 51,4 миллиарда рублей, то есть с 1,5 до 3 процентов от общей суммы средств физлиц, пишет Frank Media со ссылкой на свои расчеты и данные Национального банка республики.

Как сообщил изданию представитель казахстанского Национального банка, иностранцы начали активно размещать свои деньги в местных банках с марта, а в апреле и мае приток средств усилился — в эти месяцы на них пришлось 1,9 и 2,2 процента от общего объема средств соответственно.

Доля россиян среди них неизвестна, так как подобная статистика не ведется, но данные по первым числам апреля свидетельствуют, что граждане России и Белоруссии с января открыли около 12 тысяч счетов. Ранее о росте средств нерезидентов на депозитах и счетах отчитались ЦБ Армении, Грузии и Киргизии.

В августе россияне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты. В течение июня сумма операций россиян в пользу иностранных банков достигла 4,7 миллиарда долларов.