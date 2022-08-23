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«Маршал Шапошников» и два Ка-27ПЛ «уничтожили» субмарину в Японском море

«Маршал Шапошников» и два Ка-27ПЛ отработали уничтожение подлодки в Японском море

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фрегат «Маршал Шапошников» и два вертолета Ка-27ПЛ Тихоокеанского флота России «уничтожили» субмарину условного противника в Японском море. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным учений, вблизи залива Петра Великого могла находиться подлодка условного противника. Фрегат пришел в заданный район и с помощью двух вертолетов нашел субмарину.

«В результате поиска вертолетами с применением гидроакустических станций удалось быстро обнаружить подводный объект и осуществить контроль за его перемещением. Боевые расчеты фрегата "Маршал Шапошников" привели противолодочное оружие в готовность к применению и условно отработали уничтожение подводного "нарушителя" глубинными бомбами из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000», — сообщили во флоте.

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В июне в Министерстве обороны России сообщили, что в рамках учений в дальней морской зоне группировка сил Тихоокеанского флота отработала нанесение ударов по кораблям условного противника высокоточным оружием морского базирования.

В том же месяце корабли и самолеты Ту-142М3 Тихоокеанского флота России выследили подлодку условного противника на учениях.

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Иван Потапов
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