Названы последствия перехода новостного агрегатора «Яндекса» к VK

Эксперт Сигал: аудитория «Яндекс.Дзен» расширится после присоединения к VK

Присоединение новостного агрегатора «Яндекс.Новости» и платформы «Яндекс.Дзен» к экосистеме VK расширит аудиторию последней и разнообразит контент площадки, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. О последствиях перехода площадок к новому владельцу он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора «Яндекс.Новости» и намерена развивать ya.ru как свою новую главную страницу. Об этом пресс-служба организации объявила после соглашения с VK, которое стороны подписали в понедельник, 22 августа.

«Бывшая медийная главная "Яндекса" после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK. Также VK получит права на технологии и товарные знаки "Дзена" и "Новостей"», — сообщили в компании. «Яндекс», в свою очередь, приобретает у VK сервис доставки еды Delivery Club, указали в пресс-службе.

После закрытия сделки ya.ru станет основной точкой входа в поиск и другие сервисы «Яндекса», включая личный кабинет пользователя. При этом ядром новой главной страницы будет поиск. Оценить ее внешний вид можно, перейдя по адресу new.ya.ru.

Интеграция в экосистему

Экосистема VK владеет большим количеством информационных проектов и сервисов, отметил Сигал. «Присоединение "Яндекс.Дзена" и "Яндекс.Новостей" очень значимо для бизнеса. Вместе с этими проектами VK получает обширную аудиторию пользователей и значительное количество авторов, уже привыкших к определенным алгоритмам создания и потребления контента, а также к прозрачной монетизации», — подчеркнул первый вице-президент «Опоры России».

Сигал порекомендовал площадке сконцентрироваться на специфике аудитории «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена». «Для VK особенно значимой задачей становится интеграция сервисов вместе с аудиторией, ее сохранение и развитие. Это, несомненно, требует внимательного подхода к монетизации и развитию системы блогов», — высказался специалист.

Поисковая строка

Переход «Яндекса» к минималистичной строке поиска Сигал назвал отражением современного тренда. По его мнению, этот шаг отвечает запросу потребителя на экологичное потребление информации. «Пользователям важно получать прямой доступ к запрашиваемым сервисам без нагрузки лишним контентом», — заметил эксперт.

При этом удобство доступа к необходимым сервисам Яндекса сохраняется благодаря гибким поисковым алгоритмам и работе голосового ассистента «Алиса», считает Сигал.

О том, что «Яндекс» решил продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», в марте сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Один из собеседников издания утверждал, что «Яндекс» принял решение на фоне изменившейся экономической ситуации, а другой заявил, что компания задумывалась над продажей сервисов еще 4-5 лет назад. Позднее стало известно, что «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» приобретет VK.