Россиянам позволят голосовать на выборах в Эстонии

Postimees: Эстония не станет лишать граждан России права голоса на муниципальных выборах

В правительстве Эстонии заявили, что не будут лишать живущих в стране граждан России права голоса на муниципальных выборах. Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

По словам премьер-министра страны Каи Каллас, действующее правительство не планирует вносить поправки в закон, которые оставили бы право голоса на местных выборах только гражданам Эстонии.

«Мы долго обсуждали этот вопрос во время коалиционных переговоров, но не смогли прийти к соглашению, поэтому в нынешней коалиции этого не произойдет», — рассказала Каллас изданию Postimees.

Премьер также отметила, что в стране есть города, где доля граждан Эстонии невелика, и «если очень маленькое меньшинство начнет принимать решения в отношении большинства, то это создаст напряженность».

Ранее стало известно, что с 18 августа Эстония ввела ограничение на выдачу виз россиянам и въезд на территорию государства с уже выданной в республике шенгенской визой.