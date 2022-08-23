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Россиянам позволят голосовать на выборах в Эстонии

Postimees: Эстония не станет лишать граждан России права голоса на муниципальных выборах

Фото: РИА Новости

В правительстве Эстонии заявили, что не будут лишать живущих в стране граждан России права голоса на муниципальных выборах. Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

По словам премьер-министра страны Каи Каллас, действующее правительство не планирует вносить поправки в закон, которые оставили бы право голоса на местных выборах только гражданам Эстонии.

«Мы долго обсуждали этот вопрос во время коалиционных переговоров, но не смогли прийти к соглашению, поэтому в нынешней коалиции этого не произойдет», — рассказала Каллас изданию Postimees.

Премьер также отметила, что в стране есть города, где доля граждан Эстонии невелика, и «если очень маленькое меньшинство начнет принимать решения в отношении большинства, то это создаст напряженность».

Ранее стало известно, что с 18 августа Эстония ввела ограничение на выдачу виз россиянам и въезд на территорию государства с уже выданной в республике шенгенской визой.

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Татьяна Антоненко
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