Российский боец заявил об отсутствии таланта у Нурмагомедова

Российский боец Эдуард Вартанян заявил об отсутствии таланта у Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Эдуард Вартанян поделился мнением о соотечественнике Хабибе Нурмаговедове. Его слова передает «Матч ТВ».

Вартанян заявил об отсутствии таланта у Нурмагомедова. «У Хабиба есть титаническая работа и дисциплина, а это намного важнее. <...> Мы же с ним тренировались: чудовищное трудолюбие, помноженное на дисциплину. Мы боролись с ним, и не видел там чего-то сверхъестественного, кроме давления. А давление — это тренировки», — объяснил он.

6 марта Нурмагомедов был включен в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «У меня нет слов», — отреагировал спортсмен на признание его достижений.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Отечественный боец трижды защитил пояс и ни разу не уступал в профессиональной карьере. На его счету 29 побед в 29 поединках. Россиянин завершил карьеру осенью 2020 года.