Блогерша набила сироте татуировку в виде полового органа

Блогерша из Казани набила сироте татуировку в виде полового органа в обмен на деньги

Секс-блогерша из Казани Катя Вагимагия (настоящее имя — Екатерина Бибишева) набила сироте татуировку в виде полового органа в обмен на деньги. Блогерша проводила эксперимент и хотела выяснить, согласится ли случайный человек набить себе постыдную татуировку в виде мужского полового органа за небольшую сумму. Весь процесс она сняла на видео и опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Для поиска желающих набить себе татуировку в виде полового члена за две тысячи рублей секс-блогерша отправилась в центр Казани. Ее выбор пал на молодого человека, раздававшего листовки на улице Баумана. По дороге в салон он рассказал, что является сиротой и копит деньги, чтобы обустроить квартиру, выделенную ему государством.

Блогершу нисколько не смутил этот факт из биографии молодого человека, и она набила ему на ноге татуировку в виде полового органа. После этого девушка решила заплатить сироте не две, а пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что блогерша из США Джули Морено сделала татуировку, которая привела к тяжелым последствиям для здоровья. Девушка оказалась на костылях из-за занесенной в тату-салоне инфекции.