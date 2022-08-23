Путешествующая 365 дней в году пара раскрыла ежемесячные траты

Путешествующая по миру пара раскрыла, что тратит в месяц около четырех тысяч долларов

Пара туристов, которая путешествует по миру 356 дней в году, раскрыла, в какую сумму обходится жизнь в постоянных разъездах. Об этом они рассказали CNBS.

29-летний Эрнестас Тиминас и 31-летняя Дарина Карпицкая начали активно посещать разные страны после пандемии коронавируса — каждый из них уволился с работы, а вскоре пара вместе открыла компанию по маркетингу и дизайну. По словам туристов, в среднем на жизнь они тратят около четырех тысяч долларов (238 тысяч рублей) ежемесячно, при этом в зависимости от города более половины суммы уходит на жилье.

Так, еда и прочие покупки обходится в 800 долларов (47,7 тысячи рублей), бензин — в 500 долларов (29,8 тысячи рублей), развлечения и услуги — в 300 долларов (17,9 тысячи рублей). Еще 200 долларов (11,9 тысячи рублей) уходит на онлайн-курсы в социальных сетях по созданию видео — обучение необходимо для развития компании. При этом, по словам пары, они стараются путешествовать скромно: не останавливаются в пятизвездочных отелях и часто готовят еду дома.

Ранее в августе путешественникам назвали несколько эффективных способов сэкономить во время путешествия за границу. Например, помимо основных статей расхода следует учитывать возможные туристические сборы на курортах и непредвиденные траты в случае чрезвычайных ситуаций.