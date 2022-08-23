Осужденный за убийство жены фотограф досрочно выйдет из колонии

В Екатеринбурге осужденный за убийство жены фотограф Лошагин выйдет на свободу по УДО

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Чкаловского суда об условно-досрочном освобождении (УДО) российского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного на десять лет колонии за убийство модели-жены. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает «Интерфакс».

Апелляционное представление прокурора не удовлетворили.

В ночь на 23 августа 2013 года во время вечеринки Лошагин убил жену Юлию Прокопьеву. Супруги вышли из своей квартиры на лестницу, где между ними произошла ссора. Фотограф из Екатеринбурга толкнул супругу, она упала и сломала шею. Затем он спрятал тело женщины под лестницей и вернулся на вечеринку. Позже он вывез труп в лесной массив под Первоуральском и сжег на костре.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

В декабре 2020 года Лошагину заменили неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы. Этот вид наказания предусматривает, что осужденный ограничен в передвижении. При этом он находится на воле и обязан отмечаться у инспектора ФСИН. В феврале по требованию прокуратуры Свердловский областной суд отменил это решение.

В августе 2021 года в Екатеринбурге Чкаловский суд удовлетворил ходатайство об УДО Лошагина, но, изучив представление прокурора и апелляционную жалобу адвоката потерпевшей стороны, Свердловский областной суд отменил постановление.

В октябре 2021 года Чкаловский районный суд снова рассмотрел ходатайство фотографа об УДО и отказал ему. Защита обжаловала это решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.

Весной 2022 года адвокат Лошагина вновь подал ходатайство об его условно-досрочном освобождении, и в июне Чкаловский суд удовлетворил его.