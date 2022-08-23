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Правительство отчиталось о борьбе с лесным пожаром в Рязанской области

Кабмин РФ объявил, что угрозы жилым домам в Рязанской области на фоне лесного пожара нет

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Угрозы жилым домам от лесных пожаров, с которыми борются в Нижегородской и Рязанской областях, нет. Об этом говорится в опубликованном на портале кабмина отчете о заседании заседание правительственной комиссии по ликвидации пожаров.

По данным комиссии, МЧС удается сбивать верховые пожары и сдерживать распространение огня на населенные пункты.

«В настоящее время угрозы для жилых домов и хозяйственных объектов нет. Наблюдается задымленность в ряде населенных пунктов Московской области, в отдельных районах Москвы и Нижнего Новгорода», — говорится в отчете кабмина.

Правительство отметило, что в тушении пожара в Нижегородской области участвуют 951 человек и 202 единицы техники. Площадь возгорания в регионе уже составляет 6,8 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что Рязанскую область охватили мощные пожары — там горит более 9 тысяч гектаров леса. В регионе ввели режим ЧС.

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Валерий Розенберг
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