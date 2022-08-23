Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России объяснили необходимость денацификации Украины

Сенатор Клишас заявил, что без денацификации Киева в Крыму и на Донбассе не будет мира
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале объяснил необходимость денацификации Украины.

По его словам, «без денацификации Киева мира ни в Крыму, ни на Донбассе не будет». С сенатором согласился первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. «Хочу добавить. Не только [денацификации] Киева. Всей территории Украины», — написал он в Telegram.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее в августе начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов рассказал, что ведомство использует опыт, получаемый армией страны в рамках спецоперации на Украине, для повышения эффективности вооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил вернуть Крым «любыми средствами»
Раскрыты причины падения убившей десятилетнего россиянина горки
Бастрыкин поручил завести дело после нападения украинки на россиян на Кипре
В России создали аналог «Википедии»
Москвич украл 20 тонн мандаринов на арендованной фуре
Небензя высказался о призывах создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС
В России объяснили необходимость денацификации Украины
Оператор «Сахалина-2» разрешил платить за СПГ рублями
Глава МИД Британии заявила о готовности применить ядерное оружие
Правительство утвердило перечень обязательных приложений для гаджетов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.