Сенатор Клишас заявил, что без денацификации Киева в Крыму и на Донбассе не будет мира

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале объяснил необходимость денацификации Украины.

По его словам, «без денацификации Киева мира ни в Крыму, ни на Донбассе не будет». С сенатором согласился первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. «Хочу добавить. Не только [денацификации] Киева. Всей территории Украины», — написал он в Telegram.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее в августе начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов рассказал, что ведомство использует опыт, получаемый армией страны в рамках спецоперации на Украине, для повышения эффективности вооружений.

