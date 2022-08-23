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Диспетчер скорой отказалась высылать бригаду к 9-летнему россиянину с аллергией

В Миассе диспетчер скорой отказалась высылать бригаду медиков к мальчику с аллергией

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

В Миассе Челябинской области диспетчер скорой отказалась высылать бригаду медиков к девятилетнему мальчику с аллергией. Об этом рассказала прохожая, которая пыталась помочь ребенку, сообщает портал 74.ru.

Россиянка пояснила, что услышала с улицы крик мальчика: он сидел на балконе первого этажа. По ее словам, ребенок задыхался и попросил ее вызвать врачей.

«Мальчик сказал, что родители на работе, и он не может до них дозвониться, в руках у него был телефон, и, как я поняла, он его уронил с перепугу, когда начался приступ удушья», — пояснила женщина.

Женщина тут же набрала «112». Диспетчер сначала сообщила ей, что нужно дождаться бригаду. Но позже перезвонила и объявила, что без подписанного родителями мальчика согласия врачи не смогут его осмотреть и помочь.

Тогда россиянка обратилась к соседям, те связались с матерью ребенка и его удалось спасти.

В свою очередь в Минздраве Челябинской области уверяли, что в итоге скорая все же приехала, однако не уточнили, сколько времени ребенку пришлось ждать врачей, пишет издание «Подъем».

«Вызов поступил по номеру "112", на вызов приехала бригада скорой медицинской помощи станции СМП города Миасс. Руководством станции будет проведен повторный инструктаж о порядке приема вызовов с диспетчерами», — разъяснил представитель ведомства.

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Анна Щербакова
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