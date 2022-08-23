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В Госдуме назвали возможные цели приезда президента Польши в Киев

Депутат Белик заявил, что своим визитом Дуда якобы олицетворяет поддержку Киеву

Фото: Polish Presidential Press Service / KPRP / Jakub Szymczuk / Reuters

Своим визитом на Украину президент Польши Анджей Дуда как бы «олицетворяет европейскую поддержку киевского режима». Возможные цели его приезда назвал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, перед Днем независимости Украины президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо создать иллюзию того, что Европа подставит плечо и поможет. Белик добавил, что формально программа визита Дуды не является секретом, «вновь мы слышим о военной поддержке Украины со стороны Польши, еще одним абсурдным мероприятием станет саммит Крымской платформы».

В этой ситуации польские власти преследуют свои собственные геополитические интересы, подчеркнул Белик. «Как бы то ни было, имперские амбиции не дают Польше покоя: эта страна стремится обрести вес, чтобы в дальнейшем влиять на политический климат в Европе», — резюмировал он.

23 августа президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с властями страны поддержку Украины по разным направлениям. Отмечается, что глава государства приехал в украинскую столицу по приглашению Владимира Зеленского.

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Сергей Истомин
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