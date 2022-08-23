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Небензя опроверг размещение Россией тяжелого вооружения на ЗАЭС

Постпред при ООН Небензя заявил, что Россия не размещает тяжелыЕ вооружения на ЗАЭС

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя опроверг размещение тяжелых вооружений на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подтверждаем, что на станции здоровая рабочая атмосфера и никто никого там не притесняет. Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях», — заверил дипломат на заседании Совбеза ООН.

Он подчеркнул, что Минобороны России готово предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доказательства отсутствия тяжелых вооружений на территории станции, в частности кадры высокого разрешения.

Ранее Госдума приняла решение направить жесткое заявление по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ООН и во все международные парламентские организации.

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС.

Марина Совина
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