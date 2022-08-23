МИД Китая напомнил Западу слова Ленина о демократии

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил Западу слова Владимира Ленина о демократии

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил Западу слова Владимира Ленина о демократии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter политика.

Дипломат поделился цитатой из книги «Государство и революция», в которой Ленин охарактеризовал «демократизм капиталистического общества» как политический строй для богатого и ничтожного меньшинства. «Вот что такое демократия на Западе», — заявил он.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены посетить саммит «Большой Двадцатки», который пройдет 15-16 ноября на Бали. Он также отметил, что Джакарта готова организовать диалог Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

