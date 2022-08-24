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В России оценили возможность удара «Кинжалом» по комплексу ПРО в Румынии

«Российская газета»: комплекс «Кинжал» может ударить по базе НАТО в Румынии

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В ходе специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России три раза использовали гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Об этом рассказывает «Российская газета».

В публикации напоминают, что первый раз «Кинжал» был применен 18 марта по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Издание отмечает, что в 80 километрах от него находится Румыния, где расположена база НАТО Девеселу с комплексом противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore.

В издании оценили возможность удара по нему. «Удар гиперзвуковым "Кинжалом" очень наглядно показал, что натовский комплекс ПРО Aegis Ashore, в случае военной необходимости, будет сметен нашими гиперзвуковыми ракетами с неядерными боезарядами до того, как его успеют привести в боевую готовность», — говорится в публикации.

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В августе обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу написал, что в ближайшее время у России может не оказаться деталей для создания перспективного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата «Охотник».

В ноябре 2018 года Исследовательский институт Военно-морских сил США заметил, что системы ПРО, развернутые в Румынии и Польше, допускают легкое переоборудование в наступательные комплексы.

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Иван Потапов
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