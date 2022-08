Врач назвала несложные способы избавиться от жира на животе

Врач Джессика Катлер: чтобы избавиться от жира на животе, нужно отказаться от перекусов

Чтобы избавиться от жира на животе, нужно чаще есть необработанные продукты и отказаться от сладких напитков и сахарозаменителей, считает бариатрический хирург Джессика Катлер. Эти и другие несложные способы похудеть она назвала в беседе с изданием Eat This, Not That!

Исключите перекусы

По мнению Катлер, полезных перекусов не существует. Любая еда, которая поступает в организм, вызывает скачок сахара в крови, что провоцирует выработку инсулина, а тот, в свою очередь, вызывает накопление висцерального жира.

«Инсулиновый ответ запускается всякий раз, когда мы решаем перекусить, даже если еда не очень калорийна, и мы начинаем запасать энергию вместо того, чтобы использовать уже накопленную, — объясняет врач и советует набраться терпения. — На время оставить организм без еды — это ничего, даже если мозг говорит, что вы проголодались».

Не используйте сахарозаменители

Катлер предупредила, что искусственные подсластители не так безопасны, как может показаться. Они, как и сахар, могут стимулировать выработку инсулина, который способствует накоплению висцерального жира. Кроме того, по ее словам, при использовании сахарозаменителей легко привыкнуть к слишком сладкому вкусу. «Отказаться от них может быть трудно, но в долгосрочной перспективе полезнее приучить организм к меньшему уровню сладкого», — говорит она.

Избегайте напитков с сахаром

По словам Катлер, многие даже не осознают, сколько сахара в напитках, которые они употребляют. Она советует вместо сладких напитков пить чистую воду, черный кофе или неподслащенный чай.

Ешьте необработанные продукты

«Природа создала пищу как законченный продукт: сладкий фрукт заключен в кожуру с витаминами, у зерна есть оболочка, богатая белком и клетчаткой. Когда мы удаляем шелуху и кожуру, остается один сахар», — говорит Катлер. Она рекомендует чаще есть необработанные овощи, злаки, бобовые и орехи.

Ранее сообщалось, что диетолог Кортни Д'Анджело раскрыла три секрета завтраков, которые способствуют избавлению от жира на животе и помогают сохранить стройную фигуру. Д'Анджело считает, что не стоит увлекаться выпечкой на завтрак, но при этом не нужно совсем лишать себя сладких булочек и пирожных.