Поиск потерянных Android-смартфонов упростят

XDA Developers: Google разработает сервис для поиска потерянных смартфонов Android

На платформе Android может появиться сервис, предназначенный для обнаружения потерянных смартфонов, сообщает издание XDA Developers.

Специалисты медиа изучили системный код актуального обновления Google Play и нашли в нем упоминание программы для упрощенного поиска смартфонов. Разрабатываемая сеть имеет название Find My Device Network, она поможет пользователям узнавать о местонахождении своих девайсов и помогать другим владельцам смартфонов находить потерянные аппараты.

По словам журналистов, у Google есть приложение Find My Device Network, которое позволяет отследить местоположение устройства. Однако данная опция работает только с теми смартфонами, на которых выполнен вход в учетную запись Google. Ожидается, что новый сервис объединит все девайсы на базе Android в единую сеть, что поможет быстро установить местоположение любого гаджета с помощью других телефонов.

В заключение авторы заметили, что у Apple уже есть подобный сервис. Программа Find My позволяет отследить смартфон, планшет, компьютер и любой другой гаджет Apple, даже если тот находится в автономном режиме или выключен.

В середине августа Google выпустила новое поколение ОС Android. Операционная система Android 13 стала доступна на смартфонах Google Pixel, до конца года она появится на устройствах других брендов.