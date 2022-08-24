Поиск потерянных Android-смартфонов упростят
На платформе Android может появиться сервис, предназначенный для обнаружения потерянных смартфонов, сообщает издание XDA Developers.
Специалисты медиа изучили системный код актуального обновления Google Play и нашли в нем упоминание программы для упрощенного поиска смартфонов. Разрабатываемая сеть имеет название Find My Device Network, она поможет пользователям узнавать о местонахождении своих девайсов и помогать другим владельцам смартфонов находить потерянные аппараты.
По словам журналистов, у Google есть приложение Find My Device Network, которое позволяет отследить местоположение устройства. Однако данная опция работает только с теми смартфонами, на которых выполнен вход в учетную запись Google. Ожидается, что новый сервис объединит все девайсы на базе Android в единую сеть, что поможет быстро установить местоположение любого гаджета с помощью других телефонов.
В заключение авторы заметили, что у Apple уже есть подобный сервис. Программа Find My позволяет отследить смартфон, планшет, компьютер и любой другой гаджет Apple, даже если тот находится в автономном режиме или выключен.
В середине августа Google выпустила новое поколение ОС Android. Операционная система Android 13 стала доступна на смартфонах Google Pixel, до конца года она появится на устройствах других брендов.