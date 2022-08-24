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В Британии раскритиковали слова Трасс о готовности применить ядерное оружие

Министра Трасс раскритиковали в Twitter из-за слов о готовности применить ядерное оружие

Фото: Phil Noble / Reuters

Британские пользователи Twitter раскритиковали слова главы Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании и кандидата в премьер-министры страны Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие. Юзеры также не оценили реакцию зала в Бирмингеме, который аплодировал британскому политику. Пост с цитатой Трасс выложила в своем Twitter редактор New Statesman Рэйчел Уэрмут (Rachel Wearmouth), под ним пользовали оставили комментарии.

В частности, пользователь Брайан Шеперд написал, что не ожидал новых заявлений от Трасс. По его мнению, политик «изображает из себя новую "железную леди"». «Ей не хватает понимания, что правильно, а что — нет, и она скажет что угодно ради власти», — уточнил он.

По словам юзера Иэна О’Нила, «важной обязанностью» премьер-министра он всегда считал гарантию безопасности, что «страна никогда не столкнется с ситуацией, требующей применения ядерного оружия». Также еще один пользователь написал: «Я даже не знал, что Трасс отвечает за ядерный арсенал. И это я сегодня не сплю».

При этом некоторые юзеры все же расценили высказывание Трасс как нормальное. Например, один комментатор написал: «Я не считаю, что она сказала о превентивном ударе. Я предполагаю, что это ответный удар, в чем и состоит сдерживающий фактор».

Трасс пообещала применить ядерное оружие при необходимости. Об этом она сказала на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме. Также британский политик сообщила, что позволит рассекречивать больше разведывательных данных о действиях России.

После этого слова министра прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Помимо этого, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в сравнении с последними десятилетиями риск возникновения ядерного конфликта достиг максимальной точки. По словам генсека, «бряцание ядерным оружием» со стороны стран-обладателей «должно быть прекращено».

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Варвара Кошечкина
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