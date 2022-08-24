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Создатели российского аналога «Википедии» объяснили проблемы с сайтом

Сайт российского аналога «Википедии» «Руниверсалиса» стал недоступен из-за нагрузки

Фото: Shutterstock

Сайт интернет-энциклопедии «Руниверсалис», которая позиционируется как российский аналог «Википедии», стал недоступен из-за высокой нагрузки. Причину проблем с порталом его создатели сообщили в Telegram-канале ресурса.

«В текущий момент в связи с повышенным интересом читателей к "Руниверсалис" и, как пишет наш хостер, в связи с "аномальной нагрузкой, которая характерна для DDoS-атаки", сайт временно недоступен», — объяснила команда проекта. Представители энциклопедии добавили, что ищут решение для скорейшего возобновления работы энциклопедии.

На момент выхода материала портал по-прежнему недоступен. При переходе по ссылке появляется сообщение о том, что доступ к сайту не удается получить.

Проблемы с доступом к «Руниверсалису» начались у пользователей в день запуска проекта, во вторник, 23 августа. Как отмечает «Ъ», ресурс перестал работать спустя несколько часов после запуска. При попытке зайти на сайт появлялось уведомление об ошибке.

Ранее стало известно, что «Руниверсалис» был создан «выходцами из Русской Википедии», на материалы которой проект во многом опирается. Уточнялось, что ресурс уже содержит 8722 статьи.

В июле Роскомнадзор объявил, что поисковики начнут маркировать организацию Wikimedia Foundation, которая поддерживает инфраструктуру для «Википедии», как нарушителя закона. Как указали в регуляторе, причиной стало неудаление противоправной информации.

Перед этим ведомство также обязало Wikimedia Foundation исполнить требования закона «о приземлении».

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Маргарита Щигарева
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