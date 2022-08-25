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Спорт

Осужденный за изнасилование хоккеист из США признался в любви к России

Совершивший изнасилование хоккеист «Авангарда» Рид Буше заявил, что любит Омск

Фото: Rich Schultz / AP

Изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку американский хоккеист Рид Буше, представляющий клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард», признался в любви к России. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне очень нравится Россия и Омск. Несколько шокирован красотой города. Здесь есть отличные места для прогулок, прекрасные рестораны. Даст бог, мне удастся привезти сюда семью, чтобы я показал им красоту», — заявил спортсмен. Он добавил, что хотел бы выучить русский язык для лучшей коммуникации с одноклубниками.

18 июля Буше подписал контракт с омским клубом. Соглашение рассчитано на один сезон.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы. В итоге спортсмена приговорили к одному году тюрьмы условно в США.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина.

Анастасия Борисова
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