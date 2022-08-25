Доставка заказчицы двойного убийства на следственный эксперимент попала на видео

Опубликовано видео доставки заказчицы двойного убийства в Перми на место преступления

Доставка убийцы матери и ее пятилетней дочери на следственный эксперимент попала на видео. Запись в четверг, 25 августа, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как женщину в наручниках выводят из машины конвойной службы, а затем она идет к дому, где произошло преступление.

Ранее стало известно, что 17 августа мать с ребенком приехали в гости к знакомым. Взрослые выпивали, после чего мужчина взял нож и ударил им россиянку в шею и сердце, нанеся смертельные ранения, а затем задушил девочку. Соучастники отвезли тела в лес и закопали. Известно, что хозяйка дома заранее подговорила приятеля убить гостей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль данное уголовное дело и потребовал от руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и проведенных следственных мероприятиях.

Фигурантов задержали, они показали на видео, где спрятали тела. В настоящий момент решается вопрос об их аресте.