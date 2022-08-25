Популярный шеф-повар России рассказал о жизни в «жопе мира»

Телеведущий Константин Ивлев рассказал о своем детстве в московском районе Бескудниково

Популярный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, что в детские годы жил в «жопе мира». Своими воспоминаниями звезда поделился в интервью для YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Ивлев сообщил, что родился в Москве и первые годы жизни прожил на Чистых прудах. Когда ему было четыре года, его семья переехала в другой район. «В 78-м году мы переехали в Бескудниково, улица Дубнинская. Это жопа мира, это север Москвы», — вспомнил шеф-повар.

Ближайшей к дому телеведущего станцией метро была «Белорусская». Рядом с ней находилась остановка, на которой он садился в автобус-экспресс, доезжавший до остановки «Улица 800-летия Москвы». Ивлев признался, что на остановке у метро собиралось огромное количество народа. «В этот автобус влезть — это было что-то невероятное! Так же как сейчас в Японии показывают, что в метро там есть специальная профессия — человек, который впихивает [людей в вагоны метро]», — сравнил он.

В июле фигуристка Алина Загитова рассказала, что после переезда в Москву из Ижевска они с бабушкой жили у родственницы возле станции метро «Речной вокзал». Из-за отсутствия средств спортсменка каждое утро на метро ездила на тренировки с севера столицы на юг — до станции «Беляево», где находился ледовый дворец.