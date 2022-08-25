Стал известен единственный россиянин на групповом этапе Лиги чемпионов

Футболист «Байера» Андрей Лунев стал единственным представителем России в Лиге чемпионов

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Данные доступны на сайте турнира.

Среди 32 команд группового этапа турнира Россию представит единственный футболист — вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунев. Немецкий клуб будет в третьей корзине при жеребьевке.

Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет 25 августа в Стамбуле. Она начнется в 19:00 по московскому времени.

Лунев перешел в «Байер» в июле прошлого года, подписав контракт с командой до 30 июня 2023-го. Россиянин провел в составе клуба один матч в Лиге Европы, в котором пропустил один мяч. Вместе с петербургским «Зенитом» голкипер трижды становился чемпионом России.