Татьяна Тарасова заявила, что не может говорить о причинах поездки в США

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отъезде в США. Об этом сообщает Sport24.

Она подчеркнула, что скоро вернется в Россию. «О причинах поездки говорить не могу. Разве в США нельзя ездить?» — уточнила Тарасова.

Об отъезде Тарасовой стало известно ранее в четверг, 25 августа. Сообщалось, что поездка не связана с тренерской деятельностью или проблемами со здоровьем.

19 июня стало известно, что 75-летнюю Тарасову госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья. В январе этого года Тарасова несколько раз попадала в больницу.

В 1990-е годы Тарасова на протяжении нескольких лет занималась тренерской работой в США. В разное время она тренировала таких американских фигуристов, как Саша Коэн, Джонни Вейр и Эван Лайсачек. Отмечается, что ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Александр Зайцев и другие.

