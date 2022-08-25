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Экономист заявил о росте цен еще на один источник энергии в Европе

Экономист Скрябин заявил о росте цен на уголь в Европе
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Unsplash

Спрос на уголь в Европе вырос в связи с ростом цен на газ, заявил финансовый аналитик Дмитрий Скрябин. Чем дольше этот процесс будет продолжаться, тем выше будет стоимость «грязного» источника энергии, считает эксперт. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Для роста цен на газ есть веские основания в виде риска полной остановки поставок российского топлива по линии «Северного потока», считает Скрябин. «Ввиду приближения осенне-зимнего периода это создает опасения относительно способности Европы заполнить свои подземные газовые хранилища до оптимальных значений», — высказался специалист.

Скрябин указал, что волатильность спотового рынка газа остается высокой и при совпадении сразу нескольких факторов цены могут расти дальше. Так, на стоимость голубого топлива влияют перебои с поставками и ухудшение температурного режима. В нынешних условиях к осенне-зимнему периоду цены на газ в Европе могут обновить исторические максимумы, предположил эксперт.

«Однако есть мнение, что такой ценовой подъем будет носить краткосрочный характер, поскольку подобная стоимость экономически неприемлема для населения и иных потребителей», — уточнил экономист.

Растущие цены на газ поддерживают спрос на альтернативные источники энергии, обратил внимание он. Например, на мазут и уголь, пояснил Скрябин. «Энергетический уголь с начала года вырос в цене на 150 процентов. Этот процесс продолжится при сохранении темпов роста цены на газ», — заявил он.

Глобально, для Евросоюза происходящее с ценой энергоресурсов может обернуться падением экономической активности и вероятностью рецессии, а также ослаблением курса евро и социальными проблемами

Дмитрий Скрябинфинансовый аналитик

Ранее аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман заявил, что альтернатив газу в мире на данный момент практически нет, потому цены на энергоноситель теоретически могут расти практически до любых пределов. Тем не менее режим жесткой экономии в Евросоюзе и квотирование газа, вероятно, не позволят ценам подняться выше 4000 долларов.

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Виктория Немис
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