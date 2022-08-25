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В России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной

Слуцкий назвал готовность Киева условием для возобновления переговоров России с Украиной

Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Если киевские власти объявят о готовности к переговорам на любом уровне, то Россия отреагирует. Такое условие назвал лидер ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать», — сказал он журналистам на пресс-подходе по итогам внепланового Совета Госдумы.

Ранее Слуцкий отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о референдумах. Он напомнил, что переговорный процесс был начат по неоднократным просьбам украинской стороны, но фактически поставлен на паузу ею же, так как «не обошлось, очевидно, без указующего перста из Вашингтона».

По мнению Слуцкого, жителям освобожденных регионов «явно не по пути с неонацистами и фактически ядерными террористами».

До этого в Запорожской области объявили о проведении референдума о воссоединении с Россией. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Балицкий.

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Анна Щербакова
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