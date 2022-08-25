В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады

Депутату Рады Гончаренко инкриминируют угрозу насилием в отношении президента Белоруссии

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко, пишет БЕЛТА.

Украинскому депутату инкриминируют угрозу насилием в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко, а также дискредитацию Белоруссии.

Гончаренко в связи с поздравлением Лукашенко граждан Украины с Днем независимости разместил в сети публикацию, в которой содержались угрозы в адрес белорусского президента, а также «ложные сведения о политическом и социальном положении в Беларуси».

Действия депутата Верховной рады квалифицированы по части 2 статьи 366 и статьи 369-1 Уголовного кодекса (УК) Белоруссии, дела направлены в Следственный комитет для предварительного расследования.

24 августа Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости. Он пожелал жителям страны мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни. Гончаренко, в свою очередь, пригрозил белорусскому лидеру повешением. «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости», — сообщил он.