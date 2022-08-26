Байден прокомментировал обыски ФБР в имении Трампа

Джо Байден считает допустимой работу с секретными документами вне служебных помещений

Президент США Джо Байден прокомментировал обыски Федерального бюро расследований (ФБР) в имении бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что допускает возможность при определенных условиях проводить работу с секретными документами вне служебных помещений. «Это зависит от типа документов и от того, насколько надежно обеспечена сохранность», — сказал он.

Байден отметил, что его дом оборудован «специально предназначенным пространством, которое полностью защищено». Американский лидер добавил, что это позволяет ему работать с секретной правительственной документацией, в том числе за пределами Белого дома.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

Позже Национальное управление архивов и документации США заявило, что в материалах, которые вывезли из поместья, более 100 документов содержат секретные сведения на 700 страницах.