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Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила песню

Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила песню Hold Me Closer вместе с Элтоном Джоном

Фото: Fred Prouser / Reuters

Американская поп-певица Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила песню. Об этом сообщает USA Today.

Исполнительница записала песню Hold Me Closer вместе с Элтоном Джоном. Новая композиция основана на старых хитах Джона Tiny Dancer и The One. Также в сингле есть отсылка к другому треку певца — Don’t Go Breaking My Heart.

Как отмечается, Hold Me Closer совмещает в себе поп и диско. Помимо обилия синтезаторов, там звучат фортепианные партии от Джона.

Идея сотрудничества возникла у музыкантов еще в 2014 году. Тогда они встретились на мероприятии Фонда борьбы со СПИДом. Позднее Джон назвал Спирс иконой и одной из величайших поп-звезд всех времен.

Последний студийный альбом Спирс Glory вышел в 2016 году. После этого она не выпустила ни одной песни.

Около 13 лет певица находилась под опекой отца. В течение этого времени денежные средства, заработанные артисткой, находились под контролем Джейми Спирса. Он отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. В 2021 году его лишили права на опекунство.

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Марина Погосян
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