Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Создан дешевый аккумулятор для хранения электричества

Nature: недорогая алюминиево-серная батарея окажется идеальной для хранения энергии

Фото: unsplash

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали концепцию дешевой батареи, которую можно будет использовать для длительного хранения энергии. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

По словам авторов, перед ними стояла задача создать недорогой и безопасный аккумулятор, показатели которого были бы максимально близкими к идеальным. Специалисты описали концепцию батареи, в которой в качестве двух электродных материалов используются алюминий и сера, а между ними находится электролит из расплавленной соли.

«Я хотел изобрести что-то, что было бы лучше, чем литий-ионные батареи», — подчеркнул профессор MIT Дональд Садоуэй. По его словам, классические аккумуляторы слишком дороги и опасны при транспортировке. Дешевыми и распространенными материалами, которые могли бы заменить привычные компоненты, оказались алюминий, сера и расплавленная соль. «Ингредиенты дешевы и безопасны — они не загорятся в случае чрезвычайных происшествий», — заметил Садоуэй.

В ходе тестов выяснилось, что аккумуляторы нового типа могут выдерживать сотни циклов при высоких скоростях зарядки, а прогнозируемая стоимость одного элемента составляет примерно одну шестую стоимости сопоставимых литий-ионных элементов. Также ученые заметили, что батарея не требует внешнего источника тепла для поддержания рабочей температуры — оно вырабатывается естественным электрохимическим путем при зарядке и разрядке батареи.

В конце июля специалисты из Финляндии рассказали об использовании песка для хранения энергии вместо стандартных аккумуляторов. По словам ученых, крайней дешевый и доступный материал способен несколько месяцев сохранять тепло от 500 до 600 градусов по Цельсию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Стало известно о срыве наступления украинских войск на Херсон
Создан дешевый аккумулятор для хранения электричества
Британский пенсионер раскритиковал Джонсона за выделение средств ВСУ
Пассажир посулил таксисту более 85 тысяч рублей за проезд на красный свет
Из российской колонии сбежали осужденные наркоторговец и угонщик машин
Прах актеров «Звездного пути» отправят в космос
Медведев анонсировал заседание Путина с Совбезом по вопросам миграции
В Херсоне сработала ПВО спустя час после атаки ВСУ
Диетолог назвала опасные последствия переедания арбуза
Основатель Huawei написал секретное письмо о выживании в кризис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.