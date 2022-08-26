Врач назвала простые методы защиты от вирусов и бактерий

Педиатр Гофман посоветовала не целоваться при встрече, чтобы защититься от вирусов

Методы защиты от вирусов при ослабленном иммунитете просты: достаточно соблюдать личную гигиену, не целоваться с малознакомыми людьми при встрече и следовать еще нескольким рекомендациям, рассказала педиатр Ольга Гофман. Врач назвала «Ленте.ру» общеизвестные и менее очевидные правила защиты организма.

Люди постоянно встречаются с миллионами вирусов и бактерий, но большинство из них не опасны, так как человеку помогает защититься выработавшийся иммунитет, успокоила Гофман. Тем не менее во избежание заражения все же всегда стоит соблюдать элементарные меры безопасности.

Банальные правила безопасности помогут снизить риск заражения. Не целоваться с первым встречным, мыть руки перед едой, умывать лицо после посещения общественных мест или полета на самолетах, которые считаются рассадниками инфекций. Обычному человеку будет достаточно промыть нос раствором с морской солью Ольга Гофман Педиатр

Людям со слабым иммунитетом можно дополнительно использовать различные капли в нос для повышения местного иммунитета, однако следует обязательно нужно выяснить причину пониженного иммунитета, чтобы не болеть постоянно, посоветовала врач. По ее словам, часто проблемы обнаруживаются в кишечнике, так как в нем есть много иммунных клеток.

Для защиты органа пищеварения важно восстановить микробиом с помощью продуктов с большим содержанием клетчатки. Не лишней, по словам врача, будет и дополнительная защита рта и носа с помощью респираторных пробиотиков.

«Чтобы включить режим самозащиты, в летне-осенний сезон овощей и фруктов нужно напитывать себя натуральными витаминами, а на зиму можно заморозить ягоды и фрукты», — посоветовала врач.

Ранее педиатр Ольга Гофман предупредила об опасности веснушек во взрослом возрасте. Она отметила, что у зрелого человека веснушки и родинки могут переродиться в злокачественную опухоль.