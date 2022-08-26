Российскому ребенку отрубило ногу винтом катера

На Оке катавшемуся на водных лыжах восьмилетнему ребенку отрубило ногу винтом катера

На Оке восьмилетнему ребенку, который решил покататься на водных лыжах, отрубило ногу винтом катера. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, мать мальчика согласилась на предложение знакомого покатать ее сына на водных лыжах, при себе у россиянина был гидрокостюм и жилет.

Во время катания на водных лыжах ребенок упал в воду — в этот момент на него наехал другой катер, его винт отрубил мальчику стопу и разорвал бедро. Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали.

Водителя катера задержали. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее в Омске в акватории реки Иртыш при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек. Аналогичный случай произошел на Нугушском водохранилище в Башкирии.