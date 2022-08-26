Российскому ребенку отрубило ногу винтом катера
На Оке восьмилетнему ребенку, который решил покататься на водных лыжах, отрубило ногу винтом катера. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По его данным, мать мальчика согласилась на предложение знакомого покатать ее сына на водных лыжах, при себе у россиянина был гидрокостюм и жилет.
Во время катания на водных лыжах ребенок упал в воду — в этот момент на него наехал другой катер, его винт отрубил мальчику стопу и разорвал бедро. Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали.
Водителя катера задержали. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Ранее в Омске в акватории реки Иртыш при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек. Аналогичный случай произошел на Нугушском водохранилище в Башкирии.