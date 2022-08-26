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Медведев анонсировал законопроект о порядке пребывания иностранцев в России

Замглавы Совбеза Медведев анонсировал законопроект о порядке пребывания иностранцев в РФ

Фото: Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool / Globallookpress.com

В настоящее время на стадии разработки находится новый законопроект о порядке въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан. Подготовку инициативы анонсировал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, сообщает в пятницу, 26 августа, ТАСС.

Он уточнил, что в данный момент целый ряд вопросов в данной области носят системный характер, и для их решения требуется комплексный подход.

«Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — отметил замглавы Совбеза России.

Дмитрий Медведев ранее уже упоминал о подготовке нового законопроекта о миграции. В частности, в апреле он говорил, что нужно будет провести анализ действующих международных договоров, после чего оценить их соответствие этой инициативе. Эта работа, добавил политик, уже ведется, однако массив законодательства требует внимательного отношения.

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Игорь Дмитров
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