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Медведев удивился полному показу его интервью во французском эфире

Медведев выразил удивление, что его интервью полностью показали во французском эфире

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева удивило, что его интервью телеканалу LCI полностью вышло во французском эфире. На это обратил внимание сам политик в комментариях на официальной странице «Единой России» во «ВКонтакте».

Пользовательница соцсети под постом с интервью на странице усомнилась, что полная версия будет продемонстрирована на французском телеканале. «Удивительно, но все показали», — ответил Медведев, сопроводив свой комментарий смайликом.

В интервью Дариусу Рошбену на французском телеканале LCI Медведев ответил на вопросы о военной спецоперации на Украине, НАТО, ядерном оружие и других политических аспектах. В частности, заявил о возможности восстановить отношения России и Европы.

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Юлия Мискевич
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