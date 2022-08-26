Медведев удивился полному показу его интервью во французском эфире

Медведев выразил удивление, что его интервью полностью показали во французском эфире

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева удивило, что его интервью телеканалу LCI полностью вышло во французском эфире. На это обратил внимание сам политик в комментариях на официальной странице «Единой России» во «ВКонтакте».

Пользовательница соцсети под постом с интервью на странице усомнилась, что полная версия будет продемонстрирована на французском телеканале. «Удивительно, но все показали», — ответил Медведев, сопроводив свой комментарий смайликом.

В интервью Дариусу Рошбену на французском телеканале LCI Медведев ответил на вопросы о военной спецоперации на Украине, НАТО, ядерном оружие и других политических аспектах. В частности, заявил о возможности восстановить отношения России и Европы.