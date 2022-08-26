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Патент раскрыл изображение iPhone 14 Pro

Patently Apple: iPhone 14 Pro получит уменьшенный экранный вырез

Фото: PhoneArena

Apple объяснила, каким образом ее новый смартфон iPhone 14 Pro будет оснащен уменьшенным экраном вырезом. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Журналисты портала обратили внимание на заявку Apple, опубликованную в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В документе говорится, что новый экранный вырез для смартфона будет создан на базе проектора, конструкция которого позволит разместить несколько датчиков на небольшом пространстве передней панели.

Ожидается, что флагманские смартфоны Apple впервые с 2017 года выйдут с двойным экранным вырезом вместо «моноброви». Данную опцию получат только самые дорогие телефоны новой линейки — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. «Использование светоизгибающего элемента может обеспечить большую гибкость для позиционирования излучателя ИК-света по отношению к другим компонентам, таким как ИК-детектор и фронтальная камера», — говорится в раскрытом патенте.

Журналисты объяснили, что вместо размещения ИК-сенсора Face ID прямо в экранном вырезе компонент будет находиться сбоку и иметь призму, развернутую под углом 90 градусов. Анонс новых смартфонов состоится 7 сентября.

Ранее российские ретейлеры сообщили, что китайская компания Realme обошла Samsung и Apple вместе взятые по продажам смартфонов в России. По информации МТС, Realme получила долю 17 процентов, Samsung и Apple — 8,5 и 7 процентов соответственно.

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Андрей Ставицкий
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