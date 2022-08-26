Патент раскрыл изображение iPhone 14 Pro

Patently Apple: iPhone 14 Pro получит уменьшенный экранный вырез

Apple объяснила, каким образом ее новый смартфон iPhone 14 Pro будет оснащен уменьшенным экраном вырезом. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Журналисты портала обратили внимание на заявку Apple, опубликованную в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В документе говорится, что новый экранный вырез для смартфона будет создан на базе проектора, конструкция которого позволит разместить несколько датчиков на небольшом пространстве передней панели.

Ожидается, что флагманские смартфоны Apple впервые с 2017 года выйдут с двойным экранным вырезом вместо «моноброви». Данную опцию получат только самые дорогие телефоны новой линейки — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. «Использование светоизгибающего элемента может обеспечить большую гибкость для позиционирования излучателя ИК-света по отношению к другим компонентам, таким как ИК-детектор и фронтальная камера», — говорится в раскрытом патенте.

Журналисты объяснили, что вместо размещения ИК-сенсора Face ID прямо в экранном вырезе компонент будет находиться сбоку и иметь призму, развернутую под углом 90 градусов. Анонс новых смартфонов состоится 7 сентября.

Ранее российские ретейлеры сообщили, что китайская компания Realme обошла Samsung и Apple вместе взятые по продажам смартфонов в России. По информации МТС, Realme получила долю 17 процентов, Samsung и Apple — 8,5 и 7 процентов соответственно.