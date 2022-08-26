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Обыски в квартире устроившего стрельбу в московском кафе мужчины попали на видео

СКР показал видео обысков в квартире мужчины, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда

Обыски в квартире мужчины, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда, попали на видео. Запись в пятницу, 26 августа, показало следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве.

На кадрах видно, как следователи осматривают кухню фигуранта и находят у него пистолет с патронами.

Ранее стало известно, что 26 августа в кафе в ходе конфликта мужчина выстрелил в своих оппонентов из оружия. Один из них скончался на месте, двух других госпитализировали с огнестрельными ранениями. Они находятся в тяжелом состоянии.

По горячим следам полиция установила личность стрелка и местонахождение, его задержали. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на двух человек. На месте работает оперативно-следственная группа, идет опрос свидетелей и очевидцев, назначен ряд экспертиз.

Ход расследования контролируется столичной прокуратурой.

Екатерина Власова
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