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Тренер биатлонистов рассказал об изменении отношения иностранцев к россиянам

Тренер биатлонистов Норицын рассказал о напряженном отношении иностранцев к россиянам

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тренер сборной России Виталий Норицын заявил об изменении отношения иностранцев к отечественным спортсменам. Его слова передает РИА Новости.

«Если мы рассматриваем именно триместр после Олимпиады, там, конечно, было очень неприятно. Я не был тогда в команде, потому что работал со сборной Болгарии, но был на Кубке мира и все видел вживую. Отношение к русским было очень напряженное», — рассказал специалист. Он подчеркнул, что это проявлялось у конкретных людей без привязки к их национальной принадлежности.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским спортсменам участвовать в международных стартах. Кроме того, было приостановлено членство Союза биатлонистов России в организации.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям наложить ограничения на выступления россиян. В большинстве дисциплин отечественные атлеты не допускаются до участия в международных турнирах.

Дарья Коршунова
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