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В России начнутся серийные поставки машин РХМ-9

ТАСС: серийные поставки машин РХМ-9 в войска начнутся в этом году

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Новейшая машина радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки РХМ-9 принята на вооружение войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Перспективная машина РХМ-9 принята на вооружение российской армии, серийные поставки в войска РХБЗ должны начаться до конца этого года», — рассказал собеседник.

По его словам, изделие на базе автомобиля «Тайфун-К» превосходит машину предыдущего поколения РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80.

«Для РХМ-9 специально разработан абсолютно новый приборный комплекс, позволяющий увеличить скорость и дальность ведения разведки в два раза», — сказал источник.

В мае в Минобороны России заявили, что новые машины РХМ-9 начнут поступать в войска уже в этом году.

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Иван Потапов
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