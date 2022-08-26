Захарова сравнила реакцию Украины на слова Ватикана о Дугиной со сказкой Пушкина

Захарова сравнила реакцию Киева на слова Франциска о Дугиной со «Сказкой о золотой рыбке»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила реакцию украинских коллег на слова Ватикана о политологе и журналисте Дарье Дугиной со сказкой Александра Пушкина. Об этом она написала в своем Telegram.

Как отметила Захарова, МИД Украины вызвал представителя папы Римского Франциска из-за того, что тот назвал Дугину одной из «невинных жертв войны». «Напоминает "Сказку о золотой рыбке"», — заявила она, процитировав финальную часть произведения.

Ранее посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал папу Римского Франциска и отметил, что его «разочаровала» позиция понтифика.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. 22 августа в ФСБ заявили о раскрытии ее убийства. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк.