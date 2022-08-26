Агенты СБУ в Запорожье поддерживали связь с кураторами с помощью интернета Маска

Система спутникового интернета Starlink использовалась агентами СБУ в Запорожской области

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) в Запорожской области использовали систему низкоорбитального спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX для передачи кураторам информации, касающейся передвижения российской техники и скоплений личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

Беседуя с журналистами агентства, задержанный бывший сотрудник Михайловского поселкового совета Запорожской области Юрий Самофал заявил, что выполнял инструкции агента украинских спецслужб, экс-председателя поселкового совета Владимира Рыкуна.

Самофал рассказал, что «в конце января — начале февраля» он был приглашен на встречу, в которой помимо Рыкуна принимал участие неизвестный ему мужчина, представившийся Алексеем. По словам задержанного, тогда ему было сказано, что незнакомец является сотрудником СБУ. «Он передал эту систему Starlink и сказал: "Пускай она остается у тебя, подцепишь где-то там ее на дереве или на трубе, ее не будет видно, а я тебе буду звонить, если будет что-то интересное, будешь мне конспиративно передавать"», — поделился собеседник агентства, заявив в свое оправдание, что за отказ выполнять указания Рыкун угрожал оставить его без зарплаты.

В российском силовом ведомстве указали, что Рыкун и еще один агент СБУ, бывший глава Васильевского района Богдан Староконь, пытались установить дополнительную точку доступа в одном из продуктовых магазинов в Днепрорудном.

«На освобожденной территории Запорожской области Рыкун создал полноценную преступную группировку. Приобщил к деятельности и руководителя финансового отдела Михайловского поселкового совета Марину Пересыпкину», — заявил источник агентства, добавив, что женщина оперативно докладывала Рыкуну всю возможную информацию, отслеживая передвижение колонн, количество техники и личного состава, а также следя за перемещением самолетов.

Согласно данным российских силовых структур, Рыков вместе со Староконем сбежали в Запорожье, оставив в Запорожской области целую сеть информаторов СБУ. Агентство отмечает, что в настоящий момент разыскиваются оставшиеся участники агентурной сети.

Ранее глава космических войск США Джон Реймонд признался в оказании поддержки Вооруженным силам Украины при помощи спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска. Как пояснило издание, речь идет о расширении спутниками Маска жизненно важной линии связи для украинских сил.

Об открытии доступа к системе спутниковой связи Starlink на территории Украины Илон Маск объявил в конце февраля, после начала российской военной спецоперации.